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В Кемерове прошла первая свадьба на велосипедах

14 июля 2018 в 13:32

свадьба не велосипедах, необычная свадьба, велосвадьба, велопробег, кемеровоВ субботу, 14 июля, в областной столице прошла необычная свадьба. Молодожёны и их гости устроили велопробег по городу прямо в праздничных нарядах.

Жених и невеста познакомились во время велопрогулок. Они оба являются активными участниками движения «Велотабун» и потому решили отметить день бракосочетания в своем стиле. На «железном коне» жениха красовалась табличка с надписью «Велосвадьба», невесты — нарядная свадебная кукла. Молодоженов поддержали и гости – они украсили свои велосипеды воздушными шарами, лентами и цветами.

После традиционного выкупа процессия проследовала от дома невесты в Ленинском районе к фонтану на Драмтеатре. Закончился велопробег торжественной частью на Набережной.

 

Фото: vk.com


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