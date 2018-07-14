В Кемерове прошла первая свадьба на велосипедах

В субботу, 14 июля, в областной столице прошла необычная свадьба. Молодожёны и их гости устроили велопробег по городу прямо в праздничных нарядах.

Жених и невеста познакомились во время велопрогулок. Они оба являются активными участниками движения «Велотабун» и потому решили отметить день бракосочетания в своем стиле. На «железном коне» жениха красовалась табличка с надписью «Велосвадьба», невесты — нарядная свадебная кукла. Молодоженов поддержали и гости – они украсили свои велосипеды воздушными шарами, лентами и цветами.

После традиционного выкупа процессия проследовала от дома невесты в Ленинском районе к фонтану на Драмтеатре. Закончился велопробег торжественной частью на Набережной.

Фото: vk.com