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На кузбасской трассе столкнулись ВАЗ и иномарка, есть погибший

15 июля 2018 в 15:22

ДТП, Ленинск-Кузнецкий — Полысаево, Infiniti, ВАЗ-2110, погиб человекДТП произошло в минувшую пятницу около 20:00 на автодороге «Ленинск-Кузнецкий — Полысаево».

Здесь столкнулись Infiniti и ВАЗ-2110. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель иномарки.

«По предварительным данным, автоаварию спровоцировал водитель Infiniti, 24-летний житель Новосибирска, который при повороте налево не предоставил преимущество движения ВАЗу», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

В результате аварии погиб водитель отечественной "легковушки", от полученных травм он скончался на месте. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

 

Фото: zakon-kuzbass.ru


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