На кузбасской трассе столкнулись ВАЗ и иномарка, есть погибший

ДТП произошло в минувшую пятницу около 20:00 на автодороге «Ленинск-Кузнецкий — Полысаево».
Здесь столкнулись Infiniti и ВАЗ-2110. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель иномарки.
«По предварительным данным, автоаварию спровоцировал водитель Infiniti, 24-летний житель Новосибирска, который при повороте налево не предоставил преимущество движения ВАЗу», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
В результате аварии погиб водитель отечественной "легковушки", от полученных травм он скончался на месте. В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
Фото: zakon-kuzbass.ru
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