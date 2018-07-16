Новые подробности смерти кемеровчанина на трамвайной остановке

Напомним, 15 июля в соцсетях появилась информация о смерти пожилого мужчины на трамвайной остановке «КЭМЗ». Ранее сообщалось, что погибшему стало плохо при выходе из трамвая.

В КЭТК сообщили истинные обстоятельства гибели кузбассовца. Выяснилось, что погибший ждал трамвай.

«В какой-то момент он присел, после чего упал на бок. Информация о случившемся была передана диспетчеру, который сообщил о произошедшем врачам и полиции», - рассказали «С тобой» в КЭТК.

В настоящее время причину смерти мужчины устанавливают специалисты.