Блог с тобой ›› Новости ›› Новые подробности смерти кемеровчанина на трамв...

Новые подробности смерти кемеровчанина на трамвайной остановке

16 июля 2018 в 09:38

умер на остановке, умер в трамвае, кэтк, кэмз, кемерово, умер пенсионер, погиб мужчина, умер на улицеНапомним, 15 июля в соцсетях появилась информация о смерти пожилого мужчины на трамвайной остановке «КЭМЗ». Ранее сообщалось, что погибшему стало плохо при выходе из трамвая.

В КЭТК сообщили истинные обстоятельства гибели кузбассовца. Выяснилось, что погибший ждал трамвай.

«В какой-то момент он присел, после чего упал на бок. Информация о случившемся была передана диспетчеру, который сообщил о произошедшем врачам и полиции», - рассказали «С тобой» в КЭТК.

В настоящее время причину смерти мужчины устанавливают специалисты.


Читайте также

Content
В Кузбассе назначен и.о. заместителя губернатора по строительству
Content crreditos rapidos
В Новокузнецке аниматор развлекала детей песней с матами
Content 09ad41e1474ff06e3690625f45454ef1
В Кемерове приступили к монтажу понтонного моста
Content 22302 e1494483676743
Ушёл в отставку глава Новокузнецкого района

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?