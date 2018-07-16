Сосед спас двоих детей при пожаре в девятиэтажке в Кемерове

Пожар произошел около пяти вечера 15 июля в девятиэтажном доме на проспекте Химиков. На момент прибытия первого подразделения из лоджии на втором этаже шёл чёрный дым.

«В квартире, где произошёл пожар, находились двое детей. Их через окно по козырьку вывел сосед», – рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В результате случившегося на лоджии сгорели вещи, а также обгорели деревянная обшивка и оконный блок.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за детской шалости.

Фото: vk.com/incident_42.