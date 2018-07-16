Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе назначен и.о. заместителя губернатор...

В Кузбассе назначен и.о. заместителя губернатора по строительству

16 июля 2018 в 12:12

Глеб Орлов, Сергей Цивилев, заместитель губернатораИм стал бывший глава Кемеровского муниципального района Глеб Орлов.

До этого с 2011 по 2015 годы он был заместителем главы Кемеровского муниципального района по строительству и ЖКХ, а ранее с 2010 по 2011 годы занимал должность директора муниципального предприятия «Управление капитального строительства» управления городского развития администрации города Кемерово.

«Отрасли нужен инициативный лидер, профессионал, знающий все тонкости и подводные камни сложного механизма строительства, способный взять под жёсткий контроль возведение объектов, которые формируют комфортную среду для жизни кузбассовцев», — прокомментировал назначение врио губернатора региона Сергей Цивилев.

Как сообщили в администрации области, Глеб Орлов родился в 1975 году в Кемерове. Он окончил КузГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация «инженер-экономист». В 2018 году прошёл профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление на региональном уровне» в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте.

 

Фото: АКО


Читайте также

Content 5907554
В Кемерове пациент тубдиспансера погиб после падения из окна
Content crreditos rapidos
В Новокузнецке аниматор развлекала детей песней с матами
Content 09ad41e1474ff06e3690625f45454ef1
В Кемерове приступили к монтажу понтонного моста
Content 22302 e1494483676743
Ушёл в отставку глава Новокузнецкого района

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?