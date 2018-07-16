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В Новокузнецке аниматор развлекала детей песней с матами

16 июля 2018 в 13:25

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Инцидент произошел на детском празднике в игровом центре на ул. Павловского, сообщает Новокузнецк.ру

Друзья собрались на празднование дня рождения школьника. На один из конкурсов аниматор включила песню Джигана и Артёма Качера с нецензурной лексикой.

Поступок вызвал недоумение родителей и гостей. Сама женщина пояснила, что для неё, как и для всех, песня стала полной неожиданностью.

«Песню она, конечно, выключила, но дети успели услышать несколько матов», - поделилась мама именинника.

Аниматор извинилась, однако не объяснила, почему заранее не подготовила репертуар. Примечательно, что за свою работу ведущая праздника взяла полную стоимость.


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