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В Кемерове приступили к монтажу понтонного моста

16 июля 2018 в 14:35

понтонный мост, установят мост, остров, кемеровский островСпециалисты начали подготовительные работы по установке понтонного моста на остров Кемеровский.

Всего мост будет состоять из 30 фундаментных блоков и канатов. Как сообщили в администрации Кемерова, перед монтажом моста, соединяющего набережную Томи и остров, необходимо провести работы по устранению повреждений. За зиму якоря, на которые крепится переправа, были сдвинуты льдом и течением.

«Сейчас специалисты возвращают их к проектным положениям», - рассказали в мэрии.

Монтаж переправы начнётся уже на текущей неделе.


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