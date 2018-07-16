В Кемерове приступили к монтажу понтонного моста

Специалисты начали подготовительные работы по установке понтонного моста на остров Кемеровский.

Всего мост будет состоять из 30 фундаментных блоков и канатов. Как сообщили в администрации Кемерова, перед монтажом моста, соединяющего набережную Томи и остров, необходимо провести работы по устранению повреждений. За зиму якоря, на которые крепится переправа, были сдвинуты льдом и течением.

«Сейчас специалисты возвращают их к проектным положениям», - рассказали в мэрии.

Монтаж переправы начнётся уже на текущей неделе.