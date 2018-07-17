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В Топках горели два частных дома

17 июля 2018 в 09:54

Горького, топки, загорелись два жилых дома, сгорели надворные постройки, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, горели два домаВечером 16 июля на улице Горького загорелись два жилых двухквартирных дома.

Сигнал о возгорании спасатели получили в 21:50. На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки и крыши двух домов.

«Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекались 23 человека и семь единиц техники. В результате обгорели обрешётки крыши домов, стены внутри, а также две надворные постройки. Общая площадь пожара составила 450 кв. м», – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве изданию уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.


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