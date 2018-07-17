В Топках горели два частных дома

Вечером 16 июля на улице Горького загорелись два жилых двухквартирных дома.

Сигнал о возгорании спасатели получили в 21:50. На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки и крыши двух домов.

«Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекались 23 человека и семь единиц техники. В результате обгорели обрешётки крыши домов, стены внутри, а также две надворные постройки. Общая площадь пожара составила 450 кв. м», – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве изданию уточнили, что в результате случившегося никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.