Инцидент произошел 16 июля в одном из домов на улице Пржевальского в южной столице Кузбасса.

Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

«29-летняя горожанка в момент инцидента была пьяна. Она села перед открытым окном, но потеряла равновесие и рухнула с высоты», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Пострадавшую быдла доставлена в больницу. Медики диагностировали у нее многочисленные переломы костей таза.