Блог с тобой ›› Новости ›› Пьяная новокузнечанка выпала из окна третьего э...

Пьяная новокузнечанка выпала из окна третьего этажа

17 июля 2018 в 10:01

выпала из окна, новокузнецк, пржевальского, упала с третьего этажа, пьяная женщина, кузбасс, происшествияИнцидент произошел 16 июля в одном из домов на улице Пржевальского в южной столице Кузбасса.

Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

«29-летняя горожанка в момент инцидента была пьяна. Она села перед открытым окном, но потеряла равновесие и рухнула с высоты», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Пострадавшую быдла доставлена в больницу. Медики диагностировали у нее многочисленные переломы костей таза.


Читайте также

Content 22302 e1494483676743
Ушёл в отставку глава Новокузнецкого района
Content 1b107a50 8904 11e8 a928 3358e0d63bb6
В Ленинском районе Кемерова столкнулись три иномарки
Content 00a46d808bbb5b9b2d60472967c30da6
В Топках горели два частных дома
Content 1 087 jpg
В одном из детских садов Кузбасса на ребёнка упал шкаф

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?