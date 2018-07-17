Пьяная новокузнечанка выпала из окна третьего этажа

Инцидент произошел 16 июля в одном из домов на улице Пржевальского в южной столице Кузбасса.
Женщина выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.
«29-летняя горожанка в момент инцидента была пьяна. Она села перед открытым окном, но потеряла равновесие и рухнула с высоты», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
Пострадавшую быдла доставлена в больницу. Медики диагностировали у нее многочисленные переломы костей таза.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы