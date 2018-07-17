В одном из детских садов Кузбасса на ребёнка упал шкаф

Случай произошел весной этого года в Яйском районе. Воспитатели вместе с детьми младшей и старшей групп пошли в спортивный зал. Девочка потянулась к верхней полке шкафа, который наклонился и упал

«Пострадавшей причинена травма лобной и скуловой области. В соответствии с заключением эксперта ребенку причинён легкий вред здоровью», — сообщили в областной прокуратуре.

Проверка установила, что в дошкольном учреждении не была обеспечена безопасность детей в период их там нахождения. В итоге мебель была полностью укреплена, а воспитателю сделали выговор. Кроме того, суд удовлетворил требование прокурора о компенсации ребёнку морального вреда и взыскании с детсада 50 000 рублей.