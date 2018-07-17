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Сквер на месте «Зимней вишни» решено построить в следующем году

17 июля 2018 в 15:41

зимняя вишня, пожар в зимней вишне, пожар кемерово, трц зимняя вишня, сквер на месте зимней вишни, родственники погибших в зимней вишнеРанее планировалось обустроить зону отдыха к 1 сентября 2018 года.

Строительство сквера на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове решено перенести на 2019 год.

«Мы встретились со всеми родственниками, обсуждали варианты, что будет построено на месте «Зимней вишни». Это три варианта благоустройства сквера. Они отданы на доработку», - сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Напомним, родственники погибших и пострадавших во время трагического пожара поддержали снос здания. Они приняли активное участие в обсуждении вариантов, которые должны появиться на месте ТЦ.


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