Сквер на месте «Зимней вишни» решено построить в следующем году

Ранее планировалось обустроить зону отдыха к 1 сентября 2018 года.

Строительство сквера на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове решено перенести на 2019 год.

«Мы встретились со всеми родственниками, обсуждали варианты, что будет построено на месте «Зимней вишни». Это три варианта благоустройства сквера. Они отданы на доработку», - сообщил врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Напомним, родственники погибших и пострадавших во время трагического пожара поддержали снос здания. Они приняли активное участие в обсуждении вариантов, которые должны появиться на месте ТЦ.