В Кемеровской области кавалер проводил девушку до дома и изнасиловал ее

Злоумышленник напросился в гости и совершил насилие над девушкой, с которой только что познакомился.

27-летний местный житель приметил девушку-продавца вторговом павильоне, куда зашел за спиртным. Он дождался окончания рабочего дня девушки и предложил проводить её до дома.

«Злоумышленник проводил её до квартиры, а затем без разрешения потерпевшей зашёл внутрь, где сразу же стал вести себя активно, высказывая намерение вступить в более близкие отношения», - сообщили в следственном комитете.

Девушка стала сопротивляться, однако сразу вырваться ей не удалось. После акта насилия преступник отвлёкся, тогда потерпевшая выбежала из квартиры и попросила соседку позвонить в полицию.

До приезда правоохранителей преступник скрылся, однако его удалось спустя некоторое время найти по фотороботу. Под тяжестью неопровержимых доказательств мужчина признал в полном объёме. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.