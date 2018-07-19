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Рядом с Мазурово Mercedes попытался протаранить фуру

19 июля 2018 в 09:12

ДТП, Кемеровский район, Мазурово, столкнулись автомобиль и фура, MercedesДТП, Кемеровский район, Мазурово, столкнулись автомобиль и фура, MercedesДТП произошло 18 июля в Кемеровском районе. Рядом с Мазурово столкнулись автомобиль Mercedes и фура.

По словам очевидцев, девушка за рулём Mercedes ехала со стороны города, хотела повернуть на Мазурово, не пропустила фуру при повороте.

«От столкновения Mercedes «прилёг» на бок, стрельнули подушки. Девушке помогли выбраться из машины, а сам автомобиль перевернули», – сообщили местные СМИ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

 

Фото: vk.com/auto_42


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