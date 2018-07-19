Названы сроки сноса ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Подрядчики рассказали о сроках проведения демонтажа здания. Сгоревший ТРЦ планируется снести до октября 2018 года.

Работами занимается компания из Екатеринбурга, а сам разбор разделён на два этапа. Так, сначала планируется снести надземную часть, а уже после приступить к подземным помещениям.

В настоящее время специалисты снимают облицовку для того чтобы оценить, в каком состоянии находятся металлические конструкции. На основании выводов будет принято решение о том, какие методы разбора будут наиболее безопасными.

«Работы проводятся только механизированным способом, ничего вручную не делается, так как очень трудно предугадать, как поведут себя металлоконструкции, которые повреждены высокими температурами», - пояснил местным СМИ представитель подрядной организации.

Стоит отметить, что работы будут проходить только в дневное время — с 8:00 до 22:00.