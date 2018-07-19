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Бывший глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить улики по делу «Зимней вишни»

19 июля 2018 в 13:55

зимняя вишня, пожар в зимней вишне, пожар кемерово, трц зимняя вишня, сквер на месте зимней вишни, александр мамонтов, продлить арест, уничтожил улики, глава мчс кузбассаСледственный комитет сообщил о том, что обвиняемый по делу «Зимней вишни» экс-глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов пытался уничтожить доказательства.

В четверг, 19 июля, Центральный районный суд Кемерова приступил к рассмотрению ходатайства следствия о продлении ареста экс-главы кузбасского ГУ МЧС России. Напомним, Александр Мамонтов является одним из фигурантов уголовного дела о пожаре в ТРК.

В ходе судебного заседания представитель следственного комитета сообщил, что обвиняемый пытался уничтожить доказательства.

«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности в сведениях об описании пожара», – сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя Следкома.

Следствие попросило суд продлить арест Александра Мамонтова до 25 сентября.

 

Фото: ТВЦ.


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