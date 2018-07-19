Блог с тобой ›› НОВОСТИ ›› В Кемерове приступили к ремонту одной из улиц К...

В Кемерове приступили к ремонту одной из улиц Кировского района

19 июля 2018 в 16:24

40 лет Октября, Кировский район, начался ремонт, администрация, Кемерово, безопасные и качественные дороги, Рекордная, Прогресс, ДК им. 50-летия ОктябряНа улице 40 лет Октября в Кировском районе начался ремонт.

В администрации Кемерова отметили, что работы проводят по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Модернизация автомобильной дороги пройдёт на участке от улицы Рекордной, до остановки «Прогресс» и затронет площадь у ДК им. 50-летия Октября

«Всего будет заменён асфальт на площади 32  500 квадратных метров. Также специалисты выполнят нормативный водоотвод, занизят бордюрные камни и обустроят пандусы на пешеходных переходах», - рассказали в мэрии города.

 

 

Фото: администрация г. Кемерово.


Читайте также

Content y2aydmdnq7y
Рядом с Мазурово Mercedes попытался протаранить фуру
Content 146773610914908928
В Кузбассе рыбак утонул из-за сердечного приступа
Content
Названы сроки сноса ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
Content 001
Бывший глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить улики по делу «Зимней вишни»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?