В Кемерове приступили к ремонту одной из улиц Кировского района

На улице 40 лет Октября в Кировском районе начался ремонт.

В администрации Кемерова отметили, что работы проводят по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Модернизация автомобильной дороги пройдёт на участке от улицы Рекордной, до остановки «Прогресс» и затронет площадь у ДК им. 50-летия Октября

«Всего будет заменён асфальт на площади 32 500 квадратных метров. Также специалисты выполнят нормативный водоотвод, занизят бордюрные камни и обустроят пандусы на пешеходных переходах», - рассказали в мэрии города.

Фото: администрация г. Кемерово.