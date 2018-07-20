На проспекте Советском в Кемерове вновь изменят схему движения

С 23 июля подрядчик планирует начать работы по капремонту на чётной стороне Советского проспекта. Из-за ремонтных работ на магистрали вновь изменят схему движения.

Двухстороннее движение будет организовано по нечётной стороне магистрали. Подъезд к дому №50 по Советскому проспекту будет осуществляться по временной дороге через разделительную полосу проезжей части.

В городской администрации сообщили, что сейчас дорожники завершают третий этап капремонта проспекта.

«Верхний слой асфальта на этом участке пока что не будет уложен – его сформируют после окончания всех ремонтных работ, включая участок от Кузнецкого до Кирова», - уточнили в мэрии.

Фото: администрация г. Кемерово.