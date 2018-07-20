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На проспекте Советском в Кемерове вновь изменят схему движения

20 июля 2018 в 11:59

Капремонт дорог, Советский проспект, изменят схему движения, кемерово, администрация КемеровоС 23 июля подрядчик планирует начать работы по капремонту на чётной стороне Советского проспекта. Из-за ремонтных работ на магистрали вновь изменят схему движения.

Двухстороннее движение будет организовано по нечётной стороне магистрали. Подъезд к дому №50 по Советскому проспекту будет осуществляться по временной дороге через разделительную полосу проезжей части.

В городской администрации сообщили, что сейчас дорожники завершают третий этап капремонта проспекта.

«Верхний слой асфальта на этом участке пока что не будет уложен – его сформируют после окончания всех ремонтных работ, включая участок от Кузнецкого до Кирова», - уточнили в мэрии.

 

Фото: администрация г. Кемерово.


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