На проспекте Советском в Кемерове вновь изменят схему движения

С 23 июля подрядчик планирует начать работы по капремонту на чётной стороне Советского проспекта. Из-за ремонтных работ на магистрали вновь изменят схему движения.
Двухстороннее движение будет организовано по нечётной стороне магистрали. Подъезд к дому №50 по Советскому проспекту будет осуществляться по временной дороге через разделительную полосу проезжей части.
В городской администрации сообщили, что сейчас дорожники завершают третий этап капремонта проспекта.
«Верхний слой асфальта на этом участке пока что не будет уложен – его сформируют после окончания всех ремонтных работ, включая участок от Кузнецкого до Кирова», - уточнили в мэрии.
Фото: администрация г. Кемерово.
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