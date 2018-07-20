В Междуреченске шестилетняя девочка сбежала из дома

Как выяснилось, причиной побега ребёнка послужила ссора с пьяной матерью.

27-летняя горожанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала конфликт, после которого девочка сбежала из дома. По информации областного ГУ МВД РФ, ссора в семье произошла по малозначительному поводу.

«Через несколько часов после побега девочку нашли в соседской квартире», - сообщили в ведомстве.

В отношении матери составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей, ей грозит штраф в размере 500 рублей.