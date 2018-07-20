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В областной столице Кузбасса проверили таксистов

20 июля 2018 в 16:10

Рейд, ГИБДД, проверила таксистов, Госавтоинспекция, кузбасс, кемеровоРейд проходил в течение нескольких часов в Ленинском, Центральном и Заводском районах.

Днём в четверг, 19 июля, ГИБДД проверила кемеровских таксистов. В итоге за несколько часов к административной ответственности привлекли 20 водителей. Во время рейда также был задержан водитель, у которого есть неоплаченные штрафы. Он не должен был находиться за рулём, поскольку из-за долгов имеет временное ограничение на право управления ТС. Таксиста доставили в отдел полиции для разбирательства.

«Примерно в половине случаев у автомобилистов не было путевых листов с информацией о прохождении предрейсового медосмотра и проверки технического состояния машины перед выездом на дорогу. У шести авто были найдены технические неисправности, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств (ТС). В трёх случаях водители управляли автомобилями, не прошедшими технический осмотр», - рассказали в Госавтоинспекции.

Также сотрудники ГИБДД выявили факт нарушения водителем такси правил перевозки детей-пассажиров.

В ведомстве отметили, что пьяных автомобилистов в ходе проверки найдено не было.


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