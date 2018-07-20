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Подросток из Кемерова поджёг спящего мужчину ради веселья

20 июля 2018 в 17:29

Обвиняемый совершил преступление ещё в 2011 году, когда ему было 15 лет.

По версии следствия, в мае 2011 года компания подростков гуляла по территории ж.р. Кедровка. Проходя мимо территории ранее действовавшего колбасного цеха, они увидели спящего на земле мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Обвиняемый предложил подшутить над мужчиной. После этого он набрал сухой травы, положил её около ног потерпевшего и поджёг её», – сообщили Следственном комитете.

С первого раза трава не загорелась, однако после повторного поджога пламя быстро перекинулось на одежду спящего. Друзья подростка стали тушить одежду мужчины, после чего скрылись с места происшествия. В результате потерпевший получил ожоги, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время расследование дела завершено, в ближайшее время теперь уже 22-летний кемеровчанин предстанет перед судом.

 


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