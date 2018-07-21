Потерпевшие по делу «Зимней вишни» обжалуют решение о сносе ТРК

По мнению адвокатов, демонтаж зданий сгоревшего ТРК может ухудшить положение потерпевшей стороны.
Напомним, к демонтажу основного здания специалисты приступили в четверг, 19 июля.
По словам адвокатов потерпевшей стороны, после сноса торгово-развлекательного комплекса новые экспертизы в случае необходимости провести не получится.
Поскольку это может ухудшить положение потерпевшей стороны, адвокаты намерены обратиться в суд с обжалованием решения о сносе.
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