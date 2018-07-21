Потерпевшие по делу «Зимней вишни» обжалуют решение о сносе ТРК

По мнению адвокатов, демонтаж зданий сгоревшего ТРК может ухудшить положение потерпевшей стороны.

Напомним, к демонтажу основного здания специалисты приступили в четверг, 19 июля.

По словам адвокатов потерпевшей стороны, после сноса торгово-развлекательного комплекса новые экспертизы в случае необходимости провести не получится.

Поскольку это может ухудшить положение потерпевшей стороны, адвокаты намерены обратиться в суд с обжалованием решения о сносе.