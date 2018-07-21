Блог с тобой ›› НОВОСТИ ›› Потерпевшие по делу «Зимней вишни» обжалуют реш...

Потерпевшие по делу «Зимней вишни» обжалуют решение о сносе ТРК

21 июля 2018 в 12:11

По мнению адвокатов, демонтаж зданий сгоревшего ТРК может ухудшить положение потерпевшей стороны.

Напомним, к демонтажу основного здания специалисты приступили в четверг, 19 июля.

По словам адвокатов потерпевшей стороны, после сноса торгово-развлекательного комплекса новые экспертизы в случае необходимости провести не получится.

Поскольку это может ухудшить положение потерпевшей стороны, адвокаты намерены обратиться в суд с обжалованием решения о сносе.


Читайте также

Content
На проспекте Советском в Кемерове вновь изменят схему движения
Content
В Междуреченске шестилетняя девочка сбежала из дома
Content a167970d cec6 4a02 a9c4 4caff74534a8
В областной столице Кузбасса проверили таксистов
Content self burning
Подросток из Кемерова поджёг спящего мужчину ради веселья

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?