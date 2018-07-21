Супермаркет «Мария-Ра» оштрафовали за изменение фасада здания

ООО «Розница К-1», которое владеет магазином, изменило внешний вид фасада здания, разместив на нём вывеску, выполненную из объёмных световых букв. Выяснилось, что изменения не были согласованы в установленном порядке.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, у компании отсутствовало полученное в установленном порядке решение администрации города Кемерово на изменение внешнего вида фасада здания. В результате компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это не первый случай наказания торговых сетей в Кузбассе. Весной прошлого года за аналогичные нарушения было оштрафовано АО «Тандер», которое развивает розничную сеть «Магнит».