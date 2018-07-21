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Супермаркет «Мария-Ра» оштрафовали за изменение фасада здания

21 июля 2018 в 17:32

ООО «Розница К-1», которое владеет магазином, изменило внешний вид фасада здания, разместив на нём вывеску, выполненную из объёмных световых букв. Выяснилось, что изменения не были согласованы в установленном порядке.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, у компании отсутствовало полученное в установленном порядке решение администрации города Кемерово на изменение внешнего вида фасада здания. В результате компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это не первый случай наказания торговых сетей в Кузбассе. Весной прошлого года за аналогичные  нарушения было оштрафовано АО «Тандер», которое развивает розничную сеть «Магнит».


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