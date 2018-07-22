ДТП с участием скорой в Новокузнецке: есть погибший

Поздно вечером 21 июля в южной столице Кузбасса между Домом быта и городской больницей произошла серьёзная авария с участием машины скорой помощи.По словам очевидцев, в ДТП попали ещё два автомобиля – «легковушка» и внедорожник.

"Скорая разворачивалась, в неё врезалась «легковушка», от удара машину скорой выбросило на встречную полосу", — сообщили очевидцы столкновения.

Свидетели сообщили, что в результате случившегося погиб один человек, ещё двое в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.