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Ночью в областной столице Кузбасса горел многоквартирный дом

22 июля 2018 в 12:52

Пожар произошел около 1:20 в воскресенье, 22 июля.

В посёлке Звёздный, который входит в состав столицы Кузбасса, горел муниципальный многоквартирный жилой дом на улице Школьная. Сигнал на пульт диспетчера МЧС поступил в 1:25.

«К ликвидации пожара привлекались девять человек и три единицы спецтехники. Локализовать пожар удалось в 1:33, а полностью ликвидировать — в 1:34», — сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП. О последствиях и пострадавших информации нет.


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