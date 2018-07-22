Ночью в областной столице Кузбасса горел многоквартирный дом

Пожар произошел около 1:20 в воскресенье, 22 июля.

В посёлке Звёздный, который входит в состав столицы Кузбасса, горел муниципальный многоквартирный жилой дом на улице Школьная. Сигнал на пульт диспетчера МЧС поступил в 1:25.

«К ликвидации пожара привлекались девять человек и три единицы спецтехники. Локализовать пожар удалось в 1:33, а полностью ликвидировать — в 1:34», — сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ЧП. О последствиях и пострадавших информации нет.