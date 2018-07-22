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Стали известны подробности аварии со скорой в Новокузнецке (+видео)

22 июля 2018 в 14:58

В субботу, 21 июля, на проспекте Бардина в южной столице Кузбасса столкнулись три автомобиля, в том числе машина скорой помощи. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lexus совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем скорой помощи УАЗ.

«В результате автомобиль скорой помощи выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Passat», - сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области В результате ДТП один человек погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.  

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео: Правоохранительный портал Кузбасса.


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