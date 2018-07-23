В Кузбассе в селе Борисово горел санаторий

22 июля в санатории села Борисово в Крапивинском районе загорелся тир. Сигнал о возгорании спасатели получили в 19:20.

«На момент прибытия первого подразделения из окон цокольного этажа шёл дым. Специалисты эвакуировали 178 человек. Пострадавших нет», - сообщили ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован уже в 19:35, к его тушению привлекались восемь человек и две единицы техники. В результате обгорела обшивка стены в тире на площади 6 кв. м.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.