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В Кузбассе в селе Борисово горел санаторий

23 июля 2018 в 10:20

22 июля в санатории села Борисово в Крапивинском районе загорелся тир. Сигнал о возгорании спасатели получили в 19:20.

«На момент прибытия первого подразделения из окон цокольного этажа шёл дым. Специалисты эвакуировали 178 человек. Пострадавших нет», - сообщили ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован уже в 19:35, к его тушению привлекались восемь человек и две единицы техники. В результате обгорела обшивка стены в тире на площади 6 кв. м.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.


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