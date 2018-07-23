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В Ленинске-Кузнецком горел сельский рынок (видео)

23 июля 2018 в 12:20

23 июля в Ленинске-Кузнецком на территории сельского рынка загорелся склад. Видео поделились в соцсетях очевидцы пожара. На кадрах видно, что из-за пожара образовался большой столб дыма.

«Установлено, что пожар произошёл в отдельно стоящем здании склада», - уточнили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Видео: vk.com.


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