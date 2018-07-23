Кемеровчане смогут оформить загранпаспорт в МФЦ

С 24 июля жители Кемерова смогут оформить загранпаспорт в Центре государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» (МФЦ).

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, услугу будет предоставлять сотрудник МВД на площадке МАУ «МФЦ г. Кемерово».

«Оформить и получить загранпаспорт можно у сотрудника МВД России на площадке МАУ «МФЦ г. Кемерово». Офис учреждения находится по адресу: г. Кемерово, Пионерский бульвар, строение 3, помещение 1, окно № 56», — уточнили администрации города.

Приём и выдача документов осуществляется по предварительной записи. Записаться по можно телефонам горячей линии 8 (3842) 44-49-99, 77-21-79, 77-44-99 или при личном обращении к администраторам МФЦ.