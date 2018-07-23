В Кемерове Daewoo столкнулась с маршруткой и врезалась в столб

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского, после столкновения с автобусом «легковушка» протаранила столб.

Авария произошла 23 июля. На перекресте Ленина и Тухачевского столкнулись маршрутка и Daewoo Nexia. В результате иномарка въехала в столб, автомобиль получил серьезные повреждения.

Из-за случившегося движение на участке дороги было затруднено, на месте работали сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС.

Предварительно известно, что в аварии никто не пострадал.

Фото: vk.com/auto_42.