Блог с тобой ›› Новости ›› Кузбассовец истязал сына, чтобы вырастить из не...

Кузбассовец истязал сына, чтобы вырастить из него «нормального человека»

24 июля 2018 в 08:41

43-летний житель Промышленновского района предстанет перед судом за истязание несовершеннолетнего сына.

Установлено, что с сентября 2017 по май 2018 года он систематически избивал ребёнка ремнём, а в последний раз ударил его кулаком. Свои действия отец объяснил тем, что слов сын не понимал.

«Отец пояснил, что на потерпевшего периодически жаловались в школе, так как он хулиганил и плохо себя вёл. Таким образом, его система наказания направлена на то, чтобы сын после избиения понял, как себя нужно вести и какое поведение необходимо для себя выбрать единственно верным», - сообщили в областном СУ СК РФ.

Стоит отметить, что обвиняемый злоупотребляет спиртным и ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.


Читайте также

Content vehicle fire 995777 960 720
В Кузбассе на берегу озера найден труп в обгоревшем автомобиле
Content ballon 0
В Кузбассе в частном доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие
Content dmif2q3n0f8
ДТП с реанимобилем в Кемерове: пострадали трое
Content sledstvennyij kommitet
Мужчина сгорел в авто: в СК рассказали подробности происшествия на озере

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?