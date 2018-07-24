Кузбассовец истязал сына, чтобы вырастить из него «нормального человека»

43-летний житель Промышленновского района предстанет перед судом за истязание несовершеннолетнего сына.

Установлено, что с сентября 2017 по май 2018 года он систематически избивал ребёнка ремнём, а в последний раз ударил его кулаком. Свои действия отец объяснил тем, что слов сын не понимал.

«Отец пояснил, что на потерпевшего периодически жаловались в школе, так как он хулиганил и плохо себя вёл. Таким образом, его система наказания направлена на то, чтобы сын после избиения понял, как себя нужно вести и какое поведение необходимо для себя выбрать единственно верным», - сообщили в областном СУ СК РФ.

Стоит отметить, что обвиняемый злоупотребляет спиртным и ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.