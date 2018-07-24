Блог с тобой ›› Новости ›› За сутки в Кемеровской области сгорели три ВАЗа

За сутки в Кемеровской области сгорели три ВАЗа

24 июля 2018 в 10:00

Причиной одного автопожара стал умышленный поджог.

Так, ночью 23 июля в Ленинске-Кузнецком полностью обгорел ВАЗ-2107. Днём того же дня в Новокузнецке на улице Знаменская также загорелся автомобиль ВАЗ. У «легковушки» обгорели моторный отсек и салон, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

А вот причиной возгорания автомобиля ВАЗ-2109 в Топках стал поджог. Машина загорелась ночью 24 июля на улице Кузнецкая. У автомобиля обгорел моторный отсек.


Читайте также

Content vehicle fire 995777 960 720
В Кузбассе на берегу озера найден труп в обгоревшем автомобиле
Content ballon 0
В Кузбассе в частном доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие
Content dmif2q3n0f8
ДТП с реанимобилем в Кемерове: пострадали трое
Content sledstvennyij kommitet
Мужчина сгорел в авто: в СК рассказали подробности происшествия на озере

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?