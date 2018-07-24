За сутки в Кемеровской области сгорели три ВАЗа

Причиной одного автопожара стал умышленный поджог.

Так, ночью 23 июля в Ленинске-Кузнецком полностью обгорел ВАЗ-2107. Днём того же дня в Новокузнецке на улице Знаменская также загорелся автомобиль ВАЗ. У «легковушки» обгорели моторный отсек и салон, причиной пожара стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

А вот причиной возгорания автомобиля ВАЗ-2109 в Топках стал поджог. Машина загорелась ночью 24 июля на улице Кузнецкая. У автомобиля обгорел моторный отсек.