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В Кузбассе на берегу озера найден труп в обгоревшем автомобиле

24 июля 2018 в 11:02

«Ночью 23 июля в Ленинске-Кузнецком сгорел автомобиль ВАЗ-2107», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомлённый источник.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили в авто тело мужчины. Личность погибшего уже установлена – им оказался 38-летний местный житель.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. По одной из версий, причиной трагедии стало неосторожного обращения с огнём во время курения. А вот по версии ГУ МЧС России по Кемеровской области, причиной возгорания авто стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.


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