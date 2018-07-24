В Кузбассе на берегу озера найден труп в обгоревшем автомобиле

«Ночью 23 июля в Ленинске-Кузнецком сгорел автомобиль ВАЗ-2107», - сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомлённый источник.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили в авто тело мужчины. Личность погибшего уже установлена – им оказался 38-летний местный житель.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. По одной из версий, причиной трагедии стало неосторожного обращения с огнём во время курения. А вот по версии ГУ МЧС России по Кемеровской области, причиной возгорания авто стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.