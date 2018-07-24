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В Кузбассе в частном доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие

24 июля 2018 в 11:15

Инцидент произошел 23 июля в посёлке Улус на улице Мозжухинская. Отец и сын попытались протопить подполье с помощью газового баллона.

«Отец находился в комнате, а его сын в подполье. Они подключили шланг к баллону и пустили газ. Сын пытался поджечь газ, но он не загорался, через какое-то время газ накопился в помещении и воспламенился», — сообщают местные СМИ.

В результате происшествия ожоги разной степени тяжести: старший из мужчин получил ожоги лица и головы, а младший – ожоги туловища. Оба госпитализированы.


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