ДТП с реанимобилем в Кемерове: пострадали трое

Вечером 23 июля на пересечении улиц Красноармейской и Дзержинского произошла авария с участием трёх автомобилей.

По предварительной информации, реанимобиль с включёнными проблесковыми маячками и сиреной двигался в сторону посёлка Улус.

«На перекрёстке Дзержинского и Красноармейской машина проехала на запрещающий сигнал светофора, пешеходы не успели сориентироваться и начали хаотично разбегаться в стороны. Чтобы не сбить людей, водитель был вынужден выехать на полосу встречного движения», - сообщили местные СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

На «встречке» реанимобиль столкнулся с Lada Kalina. После удара автомобили отбросило на Mitsubishi Pajero. В результате аварии травмы получили два пассажира реанимобиля и пассажир Lada.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: vk.com/auto_42.