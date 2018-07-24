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ДТП с реанимобилем в Кемерове: пострадали трое

24 июля 2018 в 12:07

Вечером 23 июля на пересечении улиц Красноармейской и Дзержинского произошла авария с участием трёх автомобилей.

По предварительной информации, реанимобиль с включёнными проблесковыми маячками и сиреной двигался в сторону посёлка Улус.

«На перекрёстке Дзержинского и Красноармейской машина проехала на запрещающий сигнал светофора, пешеходы не успели сориентироваться и начали хаотично разбегаться в стороны. Чтобы не сбить людей, водитель был вынужден выехать на полосу встречного движения», - сообщили местные СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

На «встречке» реанимобиль столкнулся с Lada Kalina. После удара автомобили отбросило на Mitsubishi Pajero. В результате аварии травмы получили два пассажира реанимобиля и пассажир Lada.

По факту ДТП проводится проверка.

 

Фото: vk.com/auto_42.


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