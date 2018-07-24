Мужчина сгорел в авто: в СК рассказали подробности происшествия на озере

Выяснилось, что пожарных вызвал друг погибшего, который спал в другой машине.

Напомним, ночью 23 июля на берегу озера Лоханка в своем автомобиле сгорел житель Ленинска-Кузнецкого 1979 года рождения. В следственном комитете сообщили, что накануне погибший вместе со своим другом распивали спиртное и рыбачили.

«Мужчины приехали на берег на двух машинах. Они рыбачили, распивали спиртное и впоследствии легли спать в свои автомобили», - рассказали в ведомстве.

Потерпевший курил на водительском сиденье, в какой-то момент друг погибшего проснулся и увидел, что вторая машина горит. Он попытался открыть её, но не смог, и вызвал сотрудников МЧС.

По факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка.