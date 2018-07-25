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На берегу Томи нашли мёртвого новокузнечанина

25 июля 2018 в 11:00

Ранее мужчину объявили в розыск как без вести пропавшего.

32-летнего жителя Новокузнецка разыскивали с 21 июля. Вечером 21 июля мужчина уехал из Осинников в Новокузнецк и перестал выходить на связь. К поискам подключились волонтеры кузбасского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Мужчину нашли мёртвым на берегу Томи.

«Тело кузбассовца нашли на берегу Томи в Атаманово», – сообщили местные СМИ.

В настоящее время в случившемся разбираются правоохранители.


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