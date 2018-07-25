На берегу Томи нашли мёртвого новокузнечанина

Ранее мужчину объявили в розыск как без вести пропавшего.
32-летнего жителя Новокузнецка разыскивали с 21 июля. Вечером 21 июля мужчина уехал из Осинников в Новокузнецк и перестал выходить на связь. К поискам подключились волонтеры кузбасского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Мужчину нашли мёртвым на берегу Томи.
«Тело кузбассовца нашли на берегу Томи в Атаманово», – сообщили местные СМИ.
В настоящее время в случившемся разбираются правоохранители.
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы