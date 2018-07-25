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Появились новые подробности по делу найденной в холодильнике девочки из Белова

25 июля 2018 в 13:25

Напомним, 7-летняя девочка пропала в Белове 29 мая. 3 июня её нашли мёртвой в старом холодильнике на улице. По предварительной версии, погибшая залезла в холодильник и не смогла выбраться.

25 июля появилась информация ор том, что на теле ребенка присутствовали синяки. Местные СМИ предположили, что девочку могли избить перед смертью. В СУ СК РФ по Кемеровской области сообщили, что любые выводы делать преждевременно.

«Часть экспертиз ещё проводится, они не завершены», - прокомментировали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.


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