Появились новые подробности по делу найденной в холодильнике девочки из Белова

Напомним, 7-летняя девочка пропала в Белове 29 мая. 3 июня её нашли мёртвой в старом холодильнике на улице. По предварительной версии, погибшая залезла в холодильник и не смогла выбраться.

25 июля появилась информация ор том, что на теле ребенка присутствовали синяки. Местные СМИ предположили, что девочку могли избить перед смертью. В СУ СК РФ по Кемеровской области сообщили, что любые выводы делать преждевременно.

«Часть экспертиз ещё проводится, они не завершены», - прокомментировали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.