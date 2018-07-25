Выпавший из окна девятого этажа ребёнок был один дома

В Следственном комитете сообщили, что в момент трагедии мальчик находился без присмотра взрослых.

Напомним, 24 июля в Кемерове в результате падения из окна девятого этажа дома погиб ребёнок. Выяснилось, что ребенку было не шесть, как сообщалось ранее, а пять лет.

«Он проживал в квартире с матерью и отчимом. Женщина ушла на работу, а сын остался дома один. Установлено, что он погиб в результате падения из окна лоджии», – рассказали об обстоятельствах случившегося в Следственном комитете.

Предварительно, мальчик вышел на лоджию, чтобы посмотреть в окно, но не удержался и рухнул вниз.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, на семью запрошен характеризующий материал.