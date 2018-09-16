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Ночью в Прокопьевске из-за поджога произошёл крупный пожар

16 сентября 2018 в 09:16

Пожар произошел ночью 16 сентября в Прокопьевске в переулке Революции. Сигнал о пожаре поступил сотрудникам МЧС России в 2:00.

«На момент прибытия первого подразделения крыша строения горела открытым пламенем. В результате пожара сгорела обрешётка крыши здания на площади 180 кв. м., обгорела обрешётка крыши пристройки на площади 50 кв. м», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В 2:28 специалисты ликвидировали возгорание. От чрезвычайного ведомства к ликвидации возгорания привлекались 18 человек и пять единиц техники.

По предварительной информации, пожар произошёл из-за поджога.


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