В Прокопьевском районе супруги погибли при пожаре в частном доме

Смертельный инцидент произошел 15 сентября в селе Котино. В 3:40 на улице Береговой загорелся частный жилой дом.

«На момент прибытия первого подразделения крыша дома горела открытым пламенем. В результате обгорела обрешётка крыши на площади 64 кв. м», – сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Пожар был потушен в 5:13. К тушению пожара от МЧС России привлекались восемь человек и две единицы техники.

После ликвидации возгорания в доме обнаружили тела мужчины 1961 года рождения и женщины 1965 года рождения. На телах супругов не было признаков насильственной смерти. По предварительным данным, они погибли из-за отравления угарным газом.

Причиной случившегося названа неосторожность при курении.