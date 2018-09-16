В Кемерове после ДТП загорелась «Газель» (видео)

Авария произошла 16 сентября на улице Щетинкина.

Возле Губернского сельского рынка столкнулись два автомобиля. В ГИБДД Кемерова рассказали подробности ДТП

«По предварительным данным, водитель «Газели» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество легковому автомобилю. В результате машины столкнулись», – сообщили в ведомстве.

В результате случившегося загорелась «Газель». Очевидцы опубликовали видео автопожара в Сети.

Фото, видео: vk.com / «Инцидент Кемерово».