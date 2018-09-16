В Кемерове после ДТП загорелась «Газель» (видео)

Авария произошла 16 сентября на улице Щетинкина.
Возле Губернского сельского рынка столкнулись два автомобиля. В ГИБДД Кемерова рассказали подробности ДТП
«По предварительным данным, водитель «Газели» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество легковому автомобилю. В результате машины столкнулись», – сообщили в ведомстве.
В результате случившегося загорелась «Газель». Очевидцы опубликовали видео автопожара в Сети.
Фото, видео: vk.com / «Инцидент Кемерово».
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