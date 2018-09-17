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В Кузбассе грузовик протаранил фуру (видео)

17 сентября 2018 в 09:15

Вечером 16 сентября под Кемеровом на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись грузовик Hyundai и фура Scania.

По предварительным данным, аварию устроил водитель Hyundai.

«По предварительным данным, водитель Hyundai не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение со Scania. В результате пострадал 24-летний пассажир Hyundai», - рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Пострадавшего деблокировали спасатели.

 

 

Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».


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