В Кузбассе грузовик протаранил фуру (видео)

Вечером 16 сентября под Кемеровом на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись грузовик Hyundai и фура Scania.

По предварительным данным, аварию устроил водитель Hyundai.

«По предварительным данным, водитель Hyundai не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение со Scania. В результате пострадал 24-летний пассажир Hyundai», - рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Пострадавшего деблокировали спасатели.

Фото, видео: vk.com / «Регион-42 Кемерово».