Кузбассовец выкопал могилу и поставил памятник живой экс-супруге

В Юргинском районе бывший муж из мести выкопал могилу для живой жены и установил на ней надгробие. Отмечается, что противоправное действие он совершил совместно со своим сыном от другой женщины.

Пострадавшая обратилась в суд. С ее слов, экс-супруг также оставил возле двери в её квартиру крышку от гроба.

Суд обязал кузбассовца и его помощника убрать могилу и возместить моральный ущерб жительнице Кузбасса.

«В межрайонный отдел судебных приставов по г. Юрга и Юргинскому району на исполнение поступили исполнительные документы в отношении отца и сына, выданные Юргинским городским судом о восстановлении места захоронения и возмещении морального вреда в размере 5 000 рублей с каждого из должников», — сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

В настоящее время мужчины в полном объёме исполнили решение суда. Могилу они уничтожили в присутствии главы сельского поселения и судебных приставов МОСП по Юрге и Юргинскому району. За что именно кузбассовец мстил бывшей жене, неизвестно.

Отмечается, что это первый случай неимущественного характера подобного рода в практике судебных приставов Кузбасса.

Фото: пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области.