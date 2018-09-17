Сергей Цивилев вступил в должность губернатора Кузбасса

Церемония инаугурации главы Кемеровской области прошла в Белом зале областной администрации в Кемерове.

Напомним, Сергей Цивилев побдил на выборах губернатора Кемеровской области с 81,29% голосов. 17 сентября он вступил в должность главы региона. Церемония инаугурации с участием полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло прошла в Белом зале обладминистрации в Кемерове.

Избранный губернатор Кузбасса принёс присягу. После этого ему вручили удостоверение.

Сергей Цивилев стал врио губернатора Кузбасса в апреле 2018 года после отставки Амана Тулеева. До этого он занимал должность замгубернатора региона по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.