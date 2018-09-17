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Подросток из Кузбасса скрывался от родителей в Сочи

17 сентября 2018 в 15:43

15-летний юноша ушёл из дома в июле 2018 года и больше не выходил на связь с близкими. Сотрудники полиции нашли без вести пропавшего подростка в Краснодарском крае сотрудники полиции нашли без вести пропавшего в Кузбассе 15-летнего подростка.

«Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия на территории Кемеровской области. Кроме того, ориентировки на подростка были размещены в местных СМИ и направлены во все регионы России. Накануне в результате оперативно-поисковых мероприятий юный кузбассовец был обнаружен местными полицейскими в Сочи», — сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что в Сочи молодой человек добрался до Сочи автостопом. Сейчас он находится в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В ближайшее время он будет доставлен домой, в Тяжинский район Кемеровской области.


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