Подросток из Кузбасса скрывался от родителей в Сочи

15-летний юноша ушёл из дома в июле 2018 года и больше не выходил на связь с близкими. Сотрудники полиции нашли без вести пропавшего подростка в Краснодарском крае сотрудники полиции нашли без вести пропавшего в Кузбассе 15-летнего подростка.

«Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия на территории Кемеровской области. Кроме того, ориентировки на подростка были размещены в местных СМИ и направлены во все регионы России. Накануне в результате оперативно-поисковых мероприятий юный кузбассовец был обнаружен местными полицейскими в Сочи», — сообщили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Известно, что в Сочи молодой человек добрался до Сочи автостопом. Сейчас он находится в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В ближайшее время он будет доставлен домой, в Тяжинский район Кемеровской области.