Прокопчанин угнал автомобиль и врезался на нем в многоэтажку

Угнанный автомобиль похититель планировал продать по запчастям, однако когда скрывался с места преступления, не смог справиться с управлением и врезался в дом.

В дежурную часть отдела полиции поступил сигнал о том, что в стену пятиэтажного дома врезался автомобиль ВАЗ-2106. Водитель с места аварии скрылся. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

«В результате осмотра места происшествия правоохранители выяснили, что автомобиль угнан, так как замок зажигания был повреждён. Пока полицейские устанавливали обстоятельства случившегося, поступил сигнал от жителя частного сектора. Он сообщил, что у него пропал автомобиль той же марки и модели, обнаруженный на месте ДТП»,- сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель. Покинув место аварии, он надеялся избежать наказания за кражу машины.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.