В Кузбассе запустят новый рейс до Новосибирской области

В пятницу, 21 сентября, в экспериментально режиме запустят автобусный рейс Кемерово – Промышленная – Тогучин.

Рейсы по этому кольцевому маршруту будут выполняться ежедневно. Как сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», пока он будет запущен в экспериментальном режиме.

Так, первый рейс будет отправляться от Промышленновской АС до АС Тогучин в 6:55. Прибывать в Тогучин автобус будет в 9:10. От АС Тогучин до Кемеровского АВ (через Промышленновскую АС) автобус отправляться будет в 9:30. Прибытие рейса в Кемерово – в 13:45.

Второй рейс от Кемеровского АВ до АС Тогучин (через Промышленновскую АС) будет отправляться в 14:30, прибытие в Тогучин – 18:20. От АС Тогучин до Промышленновской АС автобус будет отправляться в 19:30, а прибывать в пгт Промышленная в 21:45.

Стоимость полного билета от Кемеровского АВ до АС Тогучин составит 364 рубля, а от Промышленновской АС до АС Тогучин – 231 рубль.