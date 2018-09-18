Пенсионерка из Кузбасса пыталась организовать убийство зятя

Весной этого года жительница Шерегеша решила убить зятя, с которым у неё сложились личные неприязненные отношения. Она обратилась к знакомому и попросила найти человека, который убьёт мужчину за 50 тысяч рублей. Впоследствии она встретилась с предполагаемым исполнителем преступления, действовавшим под контролем сотрудников правоохранительных органов, и передала ему часть вознаграждения. После этого было инсценировано безвестное исчезновение зятя.

В Кузбассе пенсионерку, которая организовала убийство своего зятя, признали невменяемой. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

«Исполнитель сообщил заказчице о якобы совершённом убийстве, передал ей в подтверждение личные вещи «убитого» и получил оставшуюся часть вознаграждения. После этого подозреваемую задержали», – рассказали в прокуратуре.

В ходе расследования женщине провели психиатрическую экспертизу, в ходе которой было установлено, что пенсионерка страдает органическим бредовым расстройством. Суд направил её на принудительное лечение.