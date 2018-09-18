В Кемерове из-за детской шалости произошёл крупный пожар

Возгорание произошло 17 сентября в 18:41. На пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в частной надворной постройке на Суховской.

«На момент прибытия первого подразделения горела крыша надворной постройки. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши на площади 50 кв.м.», — рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Всего к тушению привлекалось от МЧС России 3 единицы техники и 11 человек личного состава. Пожар был локализован в 18:56, а ликвидирован в 19:00. По предварительным данным причиной случившегося стала шалость детей с огнём.