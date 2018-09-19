В среду, 19 сентября, в Кузбассе завоют сирены

С 15:00 до 16:10 19 сентября на всей территории будут выть сирены. Сотрудники Агентства по защите населения и территории Кемеровской области проведут ежегодную плановую проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области.

проверка всех систем оповещения проводится в том числе и для поддержания их в постоянном работоспособном состоянии, чтобы в случае необходимости была возможность оповестить местное население о ЧС или её ликвидации.

«Звучание сирен означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». Это звуковое оповещение сообщает о том, что кузбассовцы обязаны включить приёмники проводного вещания — радио и телевизоры — для прослушивания речевого сообщения», — сообщили в администрации области.